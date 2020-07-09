Вчені знайшли нові ліки проти коронавірусу



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Дослідники з'ясували, що ліки здатні придушити реплікацію коронавірусу в клітинах людини

Вчені Університету Південної Флориди і їх колеги з університету Арізони знайшли кілька потенційних препаратів проти Sars-Cov-2. Виявлені з'єднання здатні придушити реплікацію коронавірусу в клітинах людини.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Cell Research.

Дослідники з'ясували, що боцепревір, схвалений FDA і застосовуваний проти гепатиту С, і антивірусний препарат GC-376, націлені на вірусну протеазу Mpro, яка грає ключову роль в розмноженні вірусу і зараження нових клітин.

Фахівці вже давно розглядають Mpro як мішень для ліків, спрямованих проти генетично схожих з SARS-CoV-2 вірусів, що викликають SARS і MERS.

GC-376 є потенційним препаратом для лікування кішок, заражених смертельним коронавірусом, який викликає інфекційний перитоніт.

Ще одними кандидатами в препарати проти коронавірусу є інгібітори кальпаіна II і XII, які також мають протипухлинну активність, допомагають проти нейродегенеративних захворювань і мають противірусну дію.

Наразі немає вакцини проти SARS-CoV-2.

Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.