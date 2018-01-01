Глава мінфіну США заявив про введення нових санкцій проти Росії

Нові санкції будуть введені в найближчі 30 днів

Глава міністерства фінансів США Стівен Мнучін заявив, що нові санкції проти Росії будуть введені протягом 30 днів. Про це повідомляє Bloomberg. «Ви можете очікувати, що (нові) санкції будуть в найближчі 30 днів. Ми реалізуємо всі існуючі санкції і вводимо нові», - сказав Мнучін. В даний момент проти Росії прийнято кілька пакетів



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Стівен Мнучін

Нові санкції будуть введені в найближчі 30 днів

Глава міністерства фінансів США Стівен Мнучін заявив, що нові санкції проти Росії будуть введені протягом 30 днів.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Ви можете очікувати, що (нові) санкції будуть в найближчі 30 днів. Ми реалізуємо всі існуючі санкції і вводимо нові», - сказав Мнучін.

В даний момент проти Росії прийнято кілька пакетів санкцій з боку США, які таким чином відреагували на ситуацію на Донбасі і втручання російських спецслужб у вибори президента США.

Як повідомляв «Главком», 23 лютого глава мінфіну США анонсував нові санкції проти Росії за декілька тижнів.

15 лютого повідомлялося, що міністр фінансів Стівен Мнучін заявив, що його відомство активно працює над питанням санкцій. Адміністрація президента США Дональда Трампа «активно працює» над новими санкціями проти Росії за втручання у вибори у США 2016 року.

Крім нових санкцій, які адміністрація США продовжує розробляти, Штати також домоглися припинення зарубіжних військових контрактів РФ на загальну суму понад $3 млрд.

Раніше держсекретар Рекс Тіллерсон заявляв, що США розглядають можливість введення додаткових санкцій щодо російських осіб.

Також у середині лютого в ЄС узгодили продовження антиросійських санкцій.