Американський історик назвав головну помилку НАТО щодо України

На думку історика, у розширенні НАТО була стратегічна помилка

«НАТО помилився, залишивши Україну в «сірій зоні», – переконаний Олександр Мотиль

«Люблінський трикутник» між Україною, Польщею і Литвою не замінить членства у Північноатлантичному альянсі. Свого часу НАТО серйозно прорахувався, залишивши Україну і Білорусь у «сірій зоні». Про це в інтерв'ю журналу «Країна» розповів американський історик українського походження Олександр Мотиль.

Мотиль зазначає, якби Литва, Польща та Україна підписали угоди на зразок 5-ї статті Хартії Україна - НАТО, Путін зрозумів би, що можливий напад на Польщу підняв би до військових дій і поляків, і українців.

«Але чи дійсно так буде? Якби Росія завтра напала на Литву, і діяв цей «Люблінський трикутник», чи реально сподіватися, що Україна допоможе Литві? Я не певен. Якби напала на Польщу – можливо. Якби на Україну – чи прийде їй на допомогу маленька Литва, у якої п'ять тисяч солдатів?» – наголосив Мотиль.

Хартія Україна – НАТО підписана Президентом України Леонідом Кучмою, Генеральним секретарем НАТО Хав'єром Соланою та лідерами 16 країн-членів НАТО 9 липня 1997 під час Мадридського саміту. Розділ V Хартії передбачає, що союзники по НАТО продовжуватимуть підтримувати суверенітет та незалежність України, її територіальну цілісність, демократичний розвиток, економічне процвітання та її статус без'ядерної держави, а також принцип непорушності кордонів, як ключові фактори стабільності та безпеки в Центрально-Східній Європі та на континенті в цілому. У розділі задекларовано утворення кризового консультативного комітету у разі, коли Україна вбачатиме пряму загрозу своїй територіальній цілісності, незалежності або безпеці.

Він вважає корисною співпрацю на різних рівнях, координацію своїх геополітичних стратегій, допомогу одне одному на економічному та культурному рівнях.

«Якби ще підключилися Румунія та Болгарія – це було б ідеально. Але чи так станеться – невідомо. Перепоною для цього проєкту є НАТО. Ці країни фактично забезпечили себе членством в Альянсі. Для Польщі важливіші Америка й Німеччина, ніж Україна. Те саме стосується країн Балтії», – вважає історик.

На його думку, у розширенні НАТО була стратегічна помилка.

«Прийняли Чехію, якій ніхто не загрожував. А також Литву, Латвію та Естонію, яких просто неможливо захистити від нападу Росії. При цьому не прийняли Україну і Білорусь, які залишилися в «сірій зоні». Я тоді був проти розширення, яке не допомогло країнам, що перебували під загрозою. Головне запитання – чи стане цей «Люблінський трикутник» альтернативою Альянсу? Чи це просто буде якийсь міждержавний клуб?» – запитує Мотиль.

До слова, кандидати у канцлери Німеччини жорстко висловилися щодо членства України в ЄС і НАТО.

Як заявив спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай, у НАТО немає конкретного переліку реформ, які має впровадити українська сторона, щоб отримати ПДЧ або членство – тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії.

«Люблінський трикутник» – тристороння платформа для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною.

Його заснували 28 липня 2020 року в Любліні Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс з метою підтримки інтеграції України в ЄС.