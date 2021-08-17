The Economist назвав найбруднішу економіку Західної Європи

Німеччина активно згортає виробництво ядерної енергії, але залишається залежною від викопного палива

Останні 20 років німецька економіка, яка є головною в Європі, була «найбруднішою». Про це свідчать результати досідження проведеного The Economist.

Німеччина активно згортає виробництво ядерної енергії, але, як і раніше, залишається залежною від викопного палива.

Країна почала поетапно припиняти роботу своїх 12 атомних електростанцій після катастрофи на реакторі Фукусіма в Японії. В кінці 2022 року закриються останні три об'єкти. У липні з'явилася інформація, що Німеччина заручилася підтримкою Австрії, Данії, Люксембургу та Іспанії, виступивши проти планів Євросоюзу класифікувати ядерну енергетику як «екологічну» і інвестувати в неї кошти.

У той же час, Німеччина має намір досягти вуглецевого нейтралітету на п'ять років раніше за весь ЄС – до 2045 року, але, як і раніше, при цьому маючи сильну залежність від викопного палива для виробництва електрики і опалення. У період з 2000 по 2019 рік країна виробляла в середньому на 43 відсотки більше шкідливих емісій, ніж країни з активними атомними електростанціями.

Зараз європейські країни, що використовують ядерну енергію, мають більш низькі рівні викидів вуглекислого газу, ніж ті, які спираються на інші види палива. Добре регульована атомна енергетика безпечна і забезпечує стабільне джерело електроенергії без шкідливих емісій.

Більшість сусідів Німеччини не підтримують її ядерну політику. З 17 європейських країн, що використовують таку енергію, тільки Великобританія планує найближчим часом закрити кілька електростанцій, при цьому в країні все ще будуються нові об'єкти. Крім того, Сенат США також націлений на широку підтримку національної ядерної енергетики.

У Німеччині наближаються вибори, а населення стурбоване відновленням країни після недавніх катастрофічних повеней. Дуже ймовірно, що глобальне потепління буде одним з головних пріоритетів громадської порядку денного, і влада підніме питання про повернення до ядерної енергетики, вважають експерти.

Тим часом, 16 серпня Київ опинився на 11 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Також, спеціалісти Національного управління з аеронавтики та вивчення космічного простору (НАСА) передбачили «кінець» існування центральної частини Лондона.