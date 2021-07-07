«Нема переліку реформ». У НАТО відповіли Зеленському на заяву про вступ до альянсу

У НАТО повідомили, що немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство

Зеленський заявив, що хотів би отримати конкретний перелік реформ, які потрібні для вступу України в НАТО

Спеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського надати конкретний перелік реформ, які має впровадити українська сторона. Аппатурай заявив, що такого переліку немає.

Про це йшлося сьогодні під час конференції з питань реформ в Україні, яка триває у Вільнюсі.

«Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство – тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії… Я не кажу, що не має зв’язку між реформами і політичним рішенням – звісно, вони пов’язані. Але лише виконання переліку умов самого по собі недостатньо», – сказав Аппатурай.

Спецпредставник додав, що не лише Україна повинна бути готовою до вступу в НАТО, але й альянс повинен бути готовим до розширення.

Зазначимо, що сьогодні президент Зеленський заявив, що хотів би отримати конкретний перелік реформ, які потрібні для вступу України в НАТО.

Разом з тим президент Литви заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани для руху в ЄС і НАТО.

Додамо, що «Люблінський трикутник» підтримав членство України в Євросоюзі та НАТО. 7 липня глави дипломатій України, Литви та Польщі підписали декларацію про спільну історичну спадщину та спільні цінності.

У той же час Держсекретар США на конференції у Вільнюсі заявив, що через корупцію Україна втрачає третину свого ВВП.