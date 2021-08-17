США не повинні втручатися у внутрішні конфлікти інших країн, – Байден

Армія США не повинна втручатись, каже Байден

Байден емоційно відреагував на слова про військове втручання та прокоментував ситуацію в Афганістані

США не повинні втручатися у внутрішні конфлікти інших країн, вважає американський президент Джо Байден.

Він закінчив свій виступ, гучно грюкнувши папкою по столу. Про це повідомляє YouTube-канал Держдепу США.

«Армія США не повинна втручатись у «вічні» військові конфлікти в інших країнах», – заявив Байден.

Президент США під час свого звернення до нації не відповів на жодне запитання журналістів.

Також сьогодні президент США Джо Байден також вперше прокоментував захоплення влади в Афганістані талібами. Трансляцію його виступу вів The Guardian.

Байден визнав, що світ зараз бачить «стрімкий крах» афганського уряду, але заявив, що не шкодує про рішення вивести всі війська США з країни.

«Я повністю підтримую своє рішення. Я на власному гіркому досвіді переконався, що ніколи не було відповідного часу для виведення американських військ», – зазначив президент США.

Байден зазначив, що він і його команда національної безпеки «ясно усвідомлювали ризики», пов'язані з відходом з Афганістану.

Президент розкритикував афганський уряд за втечу з країни і афганські війська за відмову належним чином захистити свою батьківщину. За його словами, це доводить, що виведення військ було правильним рішенням.

«Це неправильно – наказувати американським військам активізуватися, в той час, як власні збройні сили Афганістану цього не роблять», – сказав Байден.

Нагадаємо, раніше влада США почали евакуацію своїх дипломатів з американського посольства в Кабулі.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців.

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