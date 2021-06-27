  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Кандидати у канцлери Німеччини жорстко висловилися щодо членства України в ЄС і НАТО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Німеччина не бачить зараз Україну в ЄС і НАТО - Кандидати у канцлери Німеччини жорстко висловилися щодо членства України в ЄС і НАТО
    Німеччина не бачить зараз Україну в ЄС і НАТО
    Фото: з відкритих джерел

    ЄС ще не завершив процес інтеграції Західних Балкан

    Наступник Ангели Меркель Армін Лашет, а також кандидат у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не бачать зараз Україну в ЄС і НАТО.

    Про це вони заявили в ефірі телеканалу ARD, відповідаючи на запитання у відеоформаті від президента України Володимира Зеленського, чи не вважає Німеччина, що європейський проєкт не буде завершеним і повноцінним без України, чи «не втомилась Європа так довго ховатися» від питання про членство України в ЄС і в НАТО, і чи не треба вже перейти до конкретних кроків.

    На це Шольц відповів, що «Треба бути чесними та реалістичними», бо поки ЄС ще не завершив процес інтеграції Західних Балкан, а це займе багато років. Також він вважає необхідним реформувати сам ЄС, адже всім відомо, як важко досягати рішень в колі навіть 27 членів. Тому Україна може розраховувати лише на взаємини тісного партнерства. Що стосується перспективи членства в НАТО, то на думку Шольца, це «питання не стоїть» зараз на порядку денному і не обговорюється.

    Армін Лашет зі свого боку заявив, що «членство в ЄС можна легко обіцяти, але реальність інша». Для членства мають діяти однакові закони як у Берліні, так і в маленькому містечку на сході України, що у ближчій перспективі не є можливим. «Я не бачу можливості, щоб 27 країн наразі були в змозі прийняти таку велику країну, як Україна… теоретично – «так», але в реальності – «ні», – додав Лашет, також виключивши постачання зброї Україні.

    Водночас офіс президента на офіційному сайті поширив повідомлення про те, що Володимир Зеленський взяв участь у вказаній панельній дискусії. У інформації навіть вказали запитання, які Зеленський задавав німецьким учасникам, однак їхні слова не навели, обмежившись фразою «Президент подякував за чесні відповіді».

    Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують її амбіції стати членом НАТО, однак Альянс завжди мав проблеми з країнами, де йде війна.

    Водночас посол запевнила, що «колись буде таке вікно можливостей вступити в НАТО і для України, але їй обов’язково треба бути готовою в той момент».

    Як повідомлялося, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден планують провести зустріч. Вони, зокрема, обговорять Україну.

    Читайте також: Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен: Росія зараз програла


    Теги: ЄС Росія США Німеччина НАТО Ангела Меркель війна Європа партії посол Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кандидати у канцлери Німеччини жорстко висловилися щодо членства України в ЄС і НАТО