Путін залякує німецьких політиків

В останні роки Кремль прикормив багато представників німецької влади

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Относительно Мануэлы Швезиг (главы одной из германских земель, которая причащалась из газпромовской кормушки). Мне кажется, это до безобразия прозрачная история.

Это предупреждение со стороны России всем немецким политикам, которые вздумают заявлять, что «Путин нас всех обманул», или другим способом «предать» кремлёвских благодетелей.

Если судить по сообщениям СМИ, в руководстве Германии потихоньку меняются настроения относительно помощи Украине. Оооооооочень медленно. Каждый германский политик, ранее мокнувший хобот в поток материальных благ из России, сегодня взвешивает – а где та грань дозволенного, которая позволит сохранить европейский комфорт и не разругаться с обидчивыми российскими друзьями?

Россияне это прекрасно понимают. Они лучше всех знают, сколько у них клиентов в Германии, которые должны быть благодарны. Самое логичное в этой ситуации – взять одного из отступников и показательно выпороть. Дабы остальные были в тонусе.

Подающая надежды дама-политик, по самые ухи лоббировавшая СП-2, а теперь вдруг заговорившая об «обмане» – идеальный кандидат, чтобы слить немного информации западной прессе. Это чёткий сигнал: не болтайте обидного, иначе вам испортят карьеру.

Поэтому я бы не сильно радовался. Это очень непростая ситуация. Ибо Россия обладает знаниями, которые в ближайшие годы-десятилетия могут форматировать немецкую (и не только) политическую элиту. Поди-найди теперь приличного кандидата в канцлеры без реальных или мнимых хвостов. Один вброс – и всё, ты пособник мясников из Бучи.

Так что всё будет непросто. Именно поэтому мы призываем не спешить радоваться заявлениям о выделении какой-то помощи (в любой стране могут быть свои нюансы). Критически важен срок поставок. А он может драматически растянуться из-за формальностей.

Россияне преступники, но не дураки. Они не будут требовать от контрагентов невозможного. Чаще они будут требовать законного и возможного, но обесценивающего усилия. Это более тонкая работа. Ей сложнее противодействовать.

Но ничего. Голос Украины, благодаря нашей армии и всему народу, звучит гораздо громче и слышат нас лучше.

Джерело: блог Олексія Копитько

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