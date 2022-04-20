«Почесна» бригада окупантів тікала від ЗСУ з награбованими унітазами – постпред України в ООН

Російських військових, які крали в Україні унітази та відправляли їх поштою додому, нагородили за героїзм і звитягу

Нещодавно у Росії військових, які в Україні крали навіть сантехніку, нагородили відзнаками за мужність і героїзм

Російська бригада, яка під час наступу ЗСУ втікла з Київщини, проявила героїзм лише в обороні награбованих унітазів. Про це розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН.

Зауважимо, що нещодавно президент РФ Володимир Путін удостоїв 64-у мотострілецьку бригаду російської армії почесного звання гвардійської. Це саме та бригада. яка тероризувала мирне населення в Бучі на Київщині.

Російських військових на батьківщині нагородили за нібито масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність.

«Російські солдати продемонстрували стійкість лише в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони наполегливо зберігали все награбоване», − сказав Кислиця, виступаючи в ООН.

За словами постпреда України, російські військові залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами й навіть унітазами.

Нагадаємо, дещо раніше український військовий розповів про те, як окупанти вкрали спідню білизну його дружини.

Також чоловік недорахувався вдома й свого одягу.