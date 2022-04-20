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    «Почесна» бригада окупантів тікала від ЗСУ з награбованими унітазами – постпред України в ООН

    Російських військових, які крали в Україні унітази та відправляли їх поштою додому, нагородили за героїзм і звитягу&nbsp; - «Почесна» бригада окупантів тікала від ЗСУ з награбованими унітазами – постпред України в ООН
    Російських військових, які крали в Україні унітази та відправляли їх поштою додому, нагородили за героїзм і звитягу 
    фото: Скріншот

    Нещодавно у Росії військових, які в Україні крали навіть сантехніку, нагородили відзнаками за мужність і героїзм

    Російська бригада, яка під час наступу ЗСУ втікла з Київщини, проявила героїзм лише в обороні награбованих унітазів. Про це розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН.

    Зауважимо, що нещодавно президент РФ Володимир Путін удостоїв 64-у мотострілецьку бригаду російської армії почесного звання гвардійської. Це саме та бригада. яка тероризувала мирне населення в Бучі на Київщині.

    Російських військових на батьківщині нагородили за нібито масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність.

    «Російські солдати продемонстрували стійкість лише в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони наполегливо зберігали все награбоване», − сказав Кислиця, виступаючи в ООН.

    За словами постпреда України, російські військові залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами й навіть унітазами.

    Нагадаємо, дещо раніше український військовий розповів про те, як окупанти вкрали спідню білизну його дружини.

    Також чоловік недорахувався вдома й свого одягу.

    Теги: росія окупанти війна Сергій Кислиця
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    «Почесна» бригада окупантів тікала від ЗСУ з награбованими унітазами – постпред України в ООН