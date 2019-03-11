Поліція Криму ліквідувала групу шахраїв-«екстрасенсів»



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Фото: npu.gov.ua

Справу шахраїв, які ошукували людей під виглядом екстрасенсів відправили до суду

Поліція скерувала до суду справу шахраїв-«екстрасенсів», які протягом трьох останніх років у Києві отримували гроші від жителів анексованого Криму за «магічні ритуали» від імені переможниці телевізійного проекту «Битва екстрасенсів». Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

«6 березня слідчими ГУ НП в АР Крим та місті Севастополі закінчено досудове розслідування по кримінальному провадженню відносно злочинної організації, яка складалась з восьми осіб. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду, обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - повідомили у поліції.

Йдеться про справу, у якій у серпні 2018 року викрито злочинну організацію, учасники якої протягом трьох останніх років в столиці нашої держави через шахрайську схему отримували гроші від жителів анексованого Криму під приводом проведення магічних ритуалів від імені переможниці телевізійного проекту «Битва екстрасенсів», вказали правоохоронці.

«Водночас, у разі відмови потерпілих від сплати коштів, шахраї їх залякували, погрожуючи тяжкими хворобами та смертю їм або їхнім родичам», - додали у поліції.

Злочинною організацією завдано збитків потерпілим на суму понад 4 мільйони гривень. Під час досудового розслідування накладено арешти на все рухоме та нерухоме майно підозрюваних, вартість якого майже рівнозначна завданим збиткам.