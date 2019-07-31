  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду по Труханову

    • Розсилка
    Геннадій Труханов - Антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду по Труханову
    Геннадій Труханов
    Фото: РБК-Україна

    Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдальний вирок

    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок у справі купівлі будівлі заводу «Краян». Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

    Як наголошується, Малиновський районний суд міста Одеси 4 липня визнав невинними чинного Одеського міського голову Геннадія Труханова та інших співучасників у вчиненні злочину.

    Читайте також

    «Вимоги апеляційної скарги стосуються необхідності скасування необґрунтованого виправдувального вироку і винесення нового, згідно з яким визнати винними осіб, виправдано судом першої інстанції, і призначити покарання, зазначене прокурорами у судових дебатах», - йдеться в повідомленні.

    Серед іншого, слід зазначити, що суд у вироку навіть не прийняв рішення з приводу виробництва щодо юридичної особи - ТОВ «Еліт Девелопмент», що є обов'язковим при прийнятті виправдувального вироку відповідно до ч. 4 ст. 374 КПК України.

    Відзначимо, 9 липня поточного року Малиновський райсуд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова у справі про зловживання при купівлі будівлі заводу «Краян».

    Раніше повідомлялось, що НАБУ і САП підозрюють чиновників міськради, в тому числі і Труханового, в розкраданні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу «Краян». Пізніше стало відомо, що НАБУ в рамках відміни статті про незаконне збагачення закрила кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова.

    Крім того, САП просила 12 років в'язниці з конфіскацією майна для Труханового. Прокуратура вимагала покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади на 3 роки для його заступника Павла Вугельмана і по 10 років ув'язнення для чиновників Олексія Спектора, Володимира Родіонова і Василя Шкрябая.

    Крім того, директору ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка прокурори просили 11 років в'язниці, для продавця будівлі заводу «Краян» Петра Загодиренко -10 років, а для оцінювача будівлі Галини Богданової - 7 років позбавлення волі.

    Читайте також
    прокуратура суд НАБУ САП Назар Холодницький Геннадій Труханов вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ