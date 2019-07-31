САП оскаржила домашній арешт ексначальника поліції Одещини



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Ексначальник облуправління поліції генерал поліції третього рангу Дмитро Головін

Апеляцію вже передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомив представник САП.

«Апеляцію передали вже до суду», - сказав він.

Скаргу подано до Київського апеляційного суду.

САП наполягає на взятті Головіна під варту.

Як повідомлялось, раніше суд відмовив у взятті Головіна під варту.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомлялось, раніше правоохоронці доставили Головіна до Києва. Він підозрюється в розкраданні великої партії сигарет на 50 млн грн, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.