Корупція в поліції Одещини: ексзаступник Головіна сам здався правоохоронцям



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Колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Костянтина Гейка затримали 30 липня Фото: НАБУ

Прокуратура, за даними джерела в САП, проситиме суд взяти Гейка під варту з встановленням застави 20 млн грн

Колишній перший заступник начальника поліції Головного управління Національної поліції Одеській області (Дмитра Головіна затримали 25 липня. - ред.) Костянтин Гейко сам прийшов і здався в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Він сам прийшов до САП. У НАБУ не пішов, а пішов у антикорупційну прокуратуру», - сказав співрозмовник.

За його словами, Гейка одразу затримали і вручили підозру. Від показань він відмовився.

Прокуратура проситиме суд взяти Гейка під варту з встановленням застави 20 млн гривень.

Суд щодо міри запобіжного заходу відбудеться 31 липня.

Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ 30 липня затримали колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Костянтина Гейка, який переховувався від слідства.

Як відомо, 25 липня в НАБУ заявили, що викрили чотирьох осіб, причетних до незаконного заволодіння великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу. Йдеться про колишнього начальника ГУ Нацполіції в Одеській області (з вересня 2016 по квітень 2019 рр.), колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області та двох керівників приватних компаній.

Всім їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Двох осіб, в тому числі ексочільника ГУ НП в Одеській області, було затримано в порядку ст. 208 КК України.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.



