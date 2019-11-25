Поляков: я готовий ініціювати відставку Богдана



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Антон Поляков здивований, що Володимир Зеленський не хоче його прийняти і вислухати його точку зору

Антон Поляков не виключає, що до Володимира Зеленського доходить не вся інформація

Член Комітету Верховної Ради з питань запобігання корупції Антон Поляков готовий ініціювати відставку очільника Офісу президента Андрія Богдана. Про це він заявив у кулуарах Антикорупційного комітету, передає кореспондент «Главкома».

«У ситуації такого конфлікту, як у нас з ним, вже не страшно», - зазначив нардеп.

Поляков не виключає, що до Володимира Зеленського доходить не вся інформація.

Нардеп здивований, що Зеленський не хоче його прийняти і вислухати його точку зору.

Як повідомлялось, народний депутат Роман Іванісов, якого судили за зґвалтування, не прийшов на засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, яке розпочалось 25 листопада о 13:00 у залі засідань №330 по вул. Садова, 3-а. Іванісов є членом антикорупційного комітету.

Зазначимо, що член Комітету Верховної Ради з питань запобігання корупції, народний депутат із «Опозиційного блоку - За життя» Анатолій Бурміч пригрозив голові Комітету Анастасії Красносільській, що буде підраховувати, скільки корупційних і скільки некорупційних законопроєктів вона пропускає.

Нагадаємо, що сьогодні Антикорупційний комітет розгляне також закон щодо звітності партій.

Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.



