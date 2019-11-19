«Все схвачено, закрити цю шваль»: Поляков оприлюднив аудіозапис, як «слуги народу» давали вказівки поліції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поляков очікує реакцію на аудіозапис голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії та першого заступника фракції Олександра Корнієнка

Вигнаний із фракції «Слуги народу» нардеп Антон Поляков опублікував аудіозапис із компроматом на нібито колишніх колег-нардепів.

Відповідний запис депутат поширив у Телеграмі.

«Ну що друзі, ось мені і прислали фрагмент розмови «наших» доблесних «Слуг Богдана» з керівником місцевої поліції Кривого Рогу. Буду порушувати ці питання перед президентом і правоохоронними органами. Гадаю, потрібно розібратися в тому, хто взагалі їх уповноважив проводити такі «переговори». Робимо ставки, як швидко їх виключать з фракції, якщо, звичайно, виключать», – написав він.

Розмова – із нібито керівником поліції Кривого Рогу. Останньому пояснюють, що, як і з ким він повинен «вирішувати». Йдеться про кримінальні справи щодо бізнесу й металобрухту.

На аудіозаписі чоловік представився нардепом Юрієм Корявченковим (актор «Юзік» з «Кварталу 95» – ред.).

Чоловік, голосом схожий на схожий на нардепа Корявченкова, заявив: «Я хочу представити всіх, я Юрій Корявченков, я представник Зеленського в Кривому Розі, і ми проводили вибори, перший і другий тур, парламентські. Це Юра Кисіль, він списочник, а я по 33 округу – це два райони, Центрально-міський і Металургійний. Володимир Захарченко, мажоритарник по 31 округу – це Північний район. Слава Медяник – це Дніпропетровськ, 27 округ. Він у Дніпропетровську, просто приїхав познайомитися і підтримати, напевно, і Володимира, і вас. Він у комітеті правоохоронних органів, Вова теж».

Так, учасники розмови обговорюють, як встановлювати владу в регіоні. Зокрема, один з учасників розмови, голос якого схожий на Корявченкова, каже, що місто вже 10 років перебуває «під впливом однієї сили» – міського голови Юрія Вілкула та його соратників. А останні п’ять років «вклинився тут» Костянтин Усов, ексдепутат від БПП, нібито наближений до Юрія Луценка, через що йому «спускалося все з рук».

Учасник розмови запитує, як бути з ним, після чого хтось із присутніх радить: «Нехай тобі хтось пред'явить пред'яву. Нехай тобі пред'яву прокуратура скине, ДБР… Роби це по моїй команді. А ми підтримаємо…».

Загалом у записі йдеться про те, що «слуги народу« особисто контролюватимуть, які справи і як їх повинна вести поліція. При цьому депутати неодноразово повторюють, що «їхній дах тримає» особисто президент України, і тому наказують керівникам поліції тримати прямий зв'язок тільки з ними. Також у ході обговорення один з учасників наголошує, що «ви в місті президента» і «в нас за спиною президент».

«Ніхто нічого не скаже. Закрили цю шваль – і все. Не потрібно нічого боятися…», – говорять співрозмовники.

Поляков заявив, що очікує реакцію на аудіозапис голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії та першого заступника фракції Олександра Корнієнка.

«На п'ятничній фракції «Слуги народу» Арахамія з Корнієнком дали слово, що в разі появи цього запису депутатів, які ведуть ці «переговори», виключать з фракції. Я розумію, що ні в кого вже немає довіри до цих товаришів, але подивимося, як вони дотримають свого слова», – написав Поляков.