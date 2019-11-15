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    Суспільство

    «Слуги народу» на засіданні фракції вирішили долю Скороход і Полякова

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    Ганну Скороход і Антона Полякова&nbsp;виключили за &laquo;діяльність проти фракції і повну не підтримку позиції фракції&raquo;, - Дубінський - «Слуги народу» на засіданні фракції вирішили долю Скороход і Полякова
    Ганну Скороход і Антона Полякова виключили за «діяльність проти фракції і повну не підтримку позиції фракції», - Дубінський

    Ганну Скороход і Антона Полякова виключили з фракції «Слуги народу» - Дубінський

    Депутати «Слуги народу» 15 листопада на засіданні фракції виключили двох народних депутатів – Анну Скороход і Антона Полякова.

    Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олександр Дубінський.

    «Виключили Полякова та Скороход. Проголосували більшістю, за винятком двох кнопкодавів», - написав Дубінський, який раніше повідомляв, що він проти виключення з фракції Полякова.

    За день до голосування Поляков написав у своєму Telegram-каналі, що керівництво фракції і Офіс президента обдзвонив всіх депутатів з проханням підтримати рішення.

    Він заявив, що його хочуть виключити за «діяльність проти фракції і повну не підтримку позиції фракції».

    «Я не проти, якщо фракція проголосує, окей. Тільки переді мною виключіть всіх списочників, які продавали округу на парламентських виборах, і тепер сидять в Раді і навіть займають посади в нашій фракції і комітети. Потім виключіть кнопкодавів, як обіцяли влітку в меморандумі. Потім всіх вирішував і зірок листувань під куполом. Ах да, і Рябошапку звільніть, за те що він отримує команди від Богдана не пускати або навпаки пускати в хід певні справи. Потім можна приступити до мене», - написав Поляков.

    Як повідомлялося, депутати планували о 9.30 обговорити виключення з фракції «Слуга народу» Ганну Скороход і Антона Полякова.

    Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

    У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

    До відома, спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував ситуацію навколо депутатки Скороход. Голова Ради підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні.

    У своїй заяві 14 листопада Скороход зізналася, що їй у фракції фактично затискають рот, і переслідують її і чоловіка за її позицію. Примітно, що фракція «Слуга народу» не давала їй слово і нардепи з Батьківщини і ОТЗЖ поступилися їй свою чергу для виступу.

    Мажоритарник «Слуги народу» Антон Поляков у своєму Telegram-каналі підтвердив справедливість звинувачень Анни Скороход.

    Тепер Антону Полякову «Слуги народу» інкримінують неетичну поведіку всередині фракції «Слуга народу», а саме розповсюдження недостовірної інформації.

    Верховна Рада чоловік партія Слуга народу Офіс президента Олександр Дубінський фракція
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