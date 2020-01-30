Антикорупційний суд направив запит до Німеччини про виклик Онищенка в суд



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Найшвидший варіант повернення Олександра Онищенка - згода на спрощену екстрадицію

Наразі ВАКС очікує на рішення ФРН щодо видачі затриманого обвинуваченого в Україну

Вищий антикорупційний суд направив запит про надання міжнародної правової допомоги до Німеччини, а саме про вручення повістки про виклик в судове засідання затриманого у ФРН обвинуваченого у справі «газових схем» Олександра Онищенка. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

«ВАКС направив запит про надання міжнародної правової допомоги до ФРН, а саме про вручення повістки про виклик в судове засідання обвинуваченого у справі «газових схем», якого затримали наприкінці минулого року у Німеччині», - повідомили у суді.

Відповідне рішення колегія ВАКС прийняла 23 січня 2020 року.

«Так само, наразі ВАКС очікує на рішення ФРН щодо видачі затриманого обвинуваченого в Україну», - додали у суді.

Підготовче судове засідання призначено на 10:00 4 травня 2020 року.

Резервні дати: 5-8, 12-15, 18-22 травня 2020 року.

Нагадаємо, ВАКС призначив до заочного судового розгляду так звану «газову справу» за обвинуваченням, зокрема, народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка.

3 грудня повідомлялося, що Онищенка затримали в Німеччині 29 листопада.

Натомість поліція Аахена заявила, що не має інформації про затримання Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання нібито не проводили.

5 грудня повідомлялось, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура попередньо очікує, що ексдепутата Олександра Онищенка екстрадують з Німеччини до України упродовж одного-двох місяців, хоча процедура може і затягнутися.

Генпрокуратура підозрює колишнього народного депутата в організації незаконної схеми із перепродажу газу в 2013-2016 рр. За версією слідства, учасники схеми незаконно заволоділи 1,6 млрд грн. ПАТ Укргазвидобування було завдано збитків на 740 млн грн, а держбюджет недоотримав понад 2 млрд грн.