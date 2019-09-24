Антикорупційний суд не став розглядати справу Єфремова



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Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську Луганської області через підозру у державній зраді

«Справа була скерована до ВАКС помилково», - зазначив адвокат Єфремова Олександр Мельников

Вищий антикорупційний суд відмовився розглядати так звану справу про диктаторські «закони 16 січня», у якій фігурують ексдепутати Олександр Єфремов, Олександр Стоян і Сергій Гордієнко.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання суду у вівторок, 24 вересня.

«Вищий антикорупційний суд вирішив передати обвинувальний акт в Апеляційну палату для визначення підсудності», - повідомив адвокат Єфремова Олександр Мельников, якого цитує Укрінформ.

Адвокат пояснив, що судді, ухвалюючи дане рішення, керувалися змінами до закону про ВАКС, які були ухвалені парламентом 18 вересня.

«Справа була скерована до ВАКС помилково.18 вересня ВР прийняла закон, яким передбачено, що ВАКС розглядає справи, які розслідували детективи НАБУ», - пояснив Мельников, додавши, що розслідування у цій справі здійснювало не НАБУ, а Генеральна прокуратура.

Як відомо, 16 січня 2014 року Верховна Рада проголосувала за, так звані, «диктаторські законопроекти», що були спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту. Тоді народні депутати голосували руками, і оголошені результати голосування, як вважають, були фальсифіковані.

У липні 2016 року Єфремова затримали в іншій справі – про державну зраду. Йому також інкримінують підтримку угруповання «ЛНР» і незаконне заволодіння майном «Луганськвугілля».

Нагадаємо, Печерський суд Києва 22 липня звільнив ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з-під варти, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Після виходу із СІЗО у Старобільську Єфремов прибув у Київ, де йому одягли електронний браслет. Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську Луганської області через підозру у державній зраді.

Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт для Єфремова.