Єфремову вдягнули електронний браслет



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Єфремов вийшов із СІЗО 24 липня

Суд змінив Єфремову запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт

Колишній голова парламентської фракції «Партія регіонів» Олександр Єфремов, якого обвинувачують у державній зраді, прибув у Київ, де йому одягли електронний браслет.

Про це 25 липня повідомляє УНН з посиланням на інформацію адвоката Єфремова Євгена Солодко.

«Він у Києві, браслет одягнуто», - сказав адвокат.

Як відомо, Печерський суд Києва в понеділок, 22 липня, звільнив ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з-під варти, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Він вийшов із СІЗО 24 липня.

Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську Луганської області через підозру у державній зраді.

Нагадаємо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.