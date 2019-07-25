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    Єфремову вдягнули електронний браслет

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    Єфремов вийшов із СІЗО 24 липня - Єфремову вдягнули електронний браслет
    Єфремов вийшов із СІЗО 24 липня

    Суд змінив Єфремову запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт

    Колишній голова парламентської фракції «Партія регіонів» Олександр Єфремов, якого обвинувачують у державній зраді, прибув у Київ, де йому одягли електронний браслет.

    Про це 25 липня повідомляє УНН з посиланням на інформацію адвоката Єфремова Євгена Солодко.

    «Він у Києві, браслет одягнуто», - сказав адвокат.

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    Як відомо, Печерський суд Києва в понеділок, 22 липня, звільнив ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з-під варти, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

    Він вийшов із СІЗО 24 липня.

    Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську Луганської області через підозру у державній зраді.

    Нагадаємо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 

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    Київ Партія регіонів СІЗО Олександр Єфремов арешт розслідування державна зрада
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