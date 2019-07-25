Єфремову вдягнули електронний браслет
Суд змінив Єфремову запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт
Колишній голова парламентської фракції «Партія регіонів» Олександр Єфремов, якого обвинувачують у державній зраді, прибув у Київ, де йому одягли електронний браслет.
Про це 25 липня повідомляє УНН з посиланням на інформацію адвоката Єфремова Євгена Солодко.
«Він у Києві, браслет одягнуто», - сказав адвокат.
Як відомо, Печерський суд Києва в понеділок, 22 липня, звільнив ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з-під варти, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.
Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську Луганської області через підозру у державній зраді.
Нагадаємо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.