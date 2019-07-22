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    Політика

    Регіонала Єфремова звільнили

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    Регіонала Єфремова звільнили

    Сьогодні Генпрокурор Юрій Луценко пішов у відпустку, а суд відпустив Єфремова

    Печерський суд Києва в понеділок, 22 липня, звільнив ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з-під варти. Про це повідомляє Страна.ua.

    «Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт», - написала в Facebook правозахисниця Ольга Решетілова.

    Нагадаємо, Єфремова звинувачують у державній зраді.

    24 квітня суд продовжив запобіжний захід (тримання під вартою) Олександру Єфремову ще на 2 місяці до 22 червня включно.

    8 липня  адвокат Єфремова Олександр Мельников повідомив, що ексголову Партії регіонів будуть судити в Києві. Відповідне рішення прийняв Верховний суд. Але речниця Генпрокурора заперечила це і сказала, що суд у справі ексрегіонала Олександра Єфремова відбуватиметься в Старобільському районному суді Луганської області.

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    Генпрокурор Юрій Луценко з сьогоднішнього дня знаходиться у відпустці. Перед цим ЗМІ заявляли, що Луценко передав свої повноваження першому заступнику Дмитру Сторожуку, а сам «кудись зник».

    Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

    У справі №426/4/17 відносно Єфремова Старобільський райсуд вже допитав як свідків колишнього заступника голови СБУ, екс-голову Луганської облдержадміністрації та лідера Радикальної партії, народного депутата Олега Ляшка.

    Влітку 2018 року суд дозволив заочне розслідування щодо спільників Єфремова.

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