Антикорупційний суд закрив справу ексглави Державної аудиторської служби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше Гаврилова заявила, що справа проти неї є «помстою» з боку представників НАБУ

Лідію Гаврилову звинувачували в декларуванні недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне виробництво за обвинуваченням колишньої глави Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової через закінчення строків давності. Її звинувачували в декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Також судді скасували накладений постановою Солом'янського районного суду міста Києва від 25 січня 2018 року арешт на майно, що перебуває у власності Гаврилової. Їй також скасували запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, у грудні минулого року Вищий антикорупційний суд України почав досліджувати докази по справі Гаврилової.

Зазначимо, що у жовтні 2019 року Антикорупційний суд почав розгляд цивільної справи стосовно колишньої голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 30 вересня 2019 року звільнив голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову, яку антикорупційні органи звинувачували у декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень.