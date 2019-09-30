Кабмін звільнив голову Держаудитслужби, яку підозрюють у незаконному збагаченні



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Гаврилова заявила, що справа проти неї є «помстою» з боку представників НАБУ

За даними слідства, Гаврилова упродовж 2015-2017 років отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами

Кабінет міністрів України звільнив голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову, яку антикорупційні органи звинувачують у декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень.

Відповідне рішення уряд ухвалив у неділю, 29 вересня.

Як відомо, у січні детективи Національного антикорупційного бюро повідомили Гавриловій про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних. За даними слідства, посадовець упродовж 2015-2017 років отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи.

У НАБУ зазначили, що мова йде про придбані квартиру та два паркомісця в Києві, позашляховик, дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки, а також 112,8 тисячі доларів та 8,5 тисячі євро готівкою.

Сама Гаврилова заявила, що справа проти неї є «помстою» з боку представників НАБУ. За її словами, знайдене в неї під час обшуку майно «в жодному разі не є хабарем». Вона пояснила, що золоті зливки є подарунками, а валюту в неї зберігали родичі.

Вищий антикорупційний суд 19 вересня провів підготовче засідання з розгляду обвинувального акту щодо Гаврилової за ч.3 статті 368-2, ст. 366-1 Кримінального кодексу України («Незаконне збагачення», «Декларування недостовірної інформації»).

Джерело: Радіо Свобода