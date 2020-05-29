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    У світі

    На аукціоні Sotheby's продали коньяк за $145 тисяч

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    Пляшка коньяку 1762 року пішла з молотка за 145 тисяч доларів - На аукціоні Sotheby's продали коньяк за $145 тисяч
    Пляшка коньяку 1762 року пішла з молотка за 145 тисяч доларів
    Фото: sothebys.com

    Пляшка Gautier 1762 року стала найстарішим вінтажним коньяком, який коли-небудь був проданий на торгах

    Одна з найстаріших пляшок французького коньяку Gautier 1762 року розливу була продана на аукціоні Sotheby's за рекордні £118 580 тис. ($145 248).

    Про це повідомляється на сторінці аукціонного будинку в Twitter.

    Даний алкогольний напій є найстарішим вінтажним коньяком, який коли-небудь продавали на аукціоні.

    Як повідомляється на сайті аукціонного дому, йдеться про коньяк, відомого у колекціонерів під назвою «Великий брат» (Grand Frère). Даний екземпляр є однією з трьох пляшок коньяку Gautier 1762 року, що збереглися до сьогоднішніх днів.

    Друга пляшка, відома під назвою «Молодша сестра» (Petite Soeur), зберігається в музеї Феліси Рінкон де Готьє в Сан-Хуані (столиця Пуерто-Ріко). Третя - «Молодший брат» (Petit Frère) - була продана на аукціоні в Нью-Йорку в 2014 році.

    Аукціонний будинок Sotheby's зі штаб-квартирою в Нью-Йорку був заснований в Лондоні в тому 1744 року і є одним з найбільших в світі аукціонних будинків, де реалізується торгівля предметів мистецтва, ювелірних виробів, а також предметів колекціонування.

    До слова, ранні фотографії американської кінодіви Мерилін Монро були виставлені на аукціоні. Серед них є знімок, на якому актриса позує напівоголеною.

    Як повідомлялося, перчатку Майкла Джексона продали на аукционі за $100 тис.

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