На аукціоні Sotheby's продали коньяк за $145 тисяч

Пляшка Gautier 1762 року стала найстарішим вінтажним коньяком, який коли-небудь був проданий на торгах

Одна з найстаріших пляшок французького коньяку Gautier 1762 року розливу була продана на аукціоні Sotheby's за рекордні £118 580 тис. ($145 248).

Про це повідомляється на сторінці аукціонного будинку в Twitter.

Даний алкогольний напій є найстарішим вінтажним коньяком, який коли-небудь продавали на аукціоні.

Як повідомляється на сайті аукціонного дому, йдеться про коньяк, відомого у колекціонерів під назвою «Великий брат» (Grand Frère). Даний екземпляр є однією з трьох пляшок коньяку Gautier 1762 року, що збереглися до сьогоднішніх днів.

#AuctionUpdate A bottle of Gautier Cognac 1762 - one of the world’s oldest surviving cognacs and the oldest vintage Cognac ever to be sold at auction - sells for £118,580. pic.twitter.com/9bbEc42qu3