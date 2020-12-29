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    «Антонов» збудує для української армії три літаки

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    Нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів, - Зеленський - «Антонов» збудує для української армії три літаки
    Нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів, - Зеленський

    Ан-178 можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки

    Міністерство оборони України та Державне підприємство «Антонов» підписали меморандум про будівництво літаків для потреб Збройних сил України.

    За словами президента Володимира Зеленського, це перше державне замовлення на будівництво нових військових літаків за часи незалежності. Про це повідомила пресслужба глави держави.

    На першому етапі йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які отримають ЗСУ. Вони можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

    «Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів. Власне так, як це й повинно бути», ─ сказав Зеленський перед церемонією підписання документа, яка відбулася на ДП «Антонов».

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    «Антонов» збудує для української армії три літаки
    «Антонов» збудує для української армії три літаки
    «Антонов» збудує для української армії три літаки

    В Офісі президента повідомили, що Зеленський запропонував державним замовникам продовжити роботу щодо нових контрактів на виготовлення Ан-178 уже з наступного року, а уряду — опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками Антонова.

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      Теги: ЗСУ Антонов будівництво Меморандум літак озброєння
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