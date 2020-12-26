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    Здоров'я

    У Збройних силах за добу виявлено 78 нових випадків коронавірусу

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    <p>За час пандемії одужав 11161 військовослужбовець</p> - У Збройних силах за добу виявлено 78 нових випадків коронавірусу

    За час пандемії одужав 11161 військовослужбовець

    Всього за час пандемії померло 37 військовослужбовців

    У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано 78 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, також зафіксовано 37 летальних випадків. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

    «За минулу добу зареєстровано 78 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб», – йдеться у повідомленні.

    За даними пресслужби, станом на 10.00 26 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2427 осіб.

    Всього за час пандемії одужало – 11161 особа, летальних випадків – 37.

    На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 423 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 34 особи.

    На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 64 особи:

    • Київська область – 17 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України;
    • Миколаївська область – 11 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України;
    • Одеська область – 6 військовослужбовців;
    • Житомирська область – 6 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України;
    • Донецька область – 5 військовослужбовців;
    • Львівська та Чернігівська області – по 3 військовослужбовці;
    • Луганська область – 2 військовослужбовці;
    • Черкаська, Вінницька та Херсонська області – по 1 військовослужбовцю.

    «Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – йдеться у повідомленні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1012167
    • Одужали
      646772
    • Хворіють
      347814
    • Померли
      17581

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 7709 людей. Це на 3326 людей менше, ніж попередньої доби (11035). Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2888 осіб;
    • летальних випадків – 121;
    • одужало – 5145 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 31482 (зокрема методом ПЛР – 24621, методом ІФА – 6861).
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    Теги: ЗСУ епідемія коронавірус
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