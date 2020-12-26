У Збройних силах за добу виявлено 78 нових випадків коронавірусу

За час пандемії одужав 11161 військовослужбовець

Всього за час пандемії померло 37 військовослужбовців

У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано 78 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, також зафіксовано 37 летальних випадків. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

«За минулу добу зареєстровано 78 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб», – йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, станом на 10.00 26 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2427 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 11161 особа, летальних випадків – 37.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 423 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 34 особи.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 64 особи:

Київська область – 17 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України;

Миколаївська область – 11 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України;

Одеська область – 6 військовослужбовців;

Житомирська область – 6 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України;

Донецька область – 5 військовослужбовців;

Львівська та Чернігівська області – по 3 військовослужбовці;

Луганська область – 2 військовослужбовці;

Черкаська, Вінницька та Херсонська області – по 1 військовослужбовцю.

«Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні

Всього 1012167

Одужали 646772

Хворіють 347814

Померли 17581

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 7709 людей. Це на 3326 людей менше, ніж попередньої доби (11035). Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2888 осіб;

летальних випадків – 121;

одужало – 5145 осіб;

здійснено тестувань за добу – 31482 (зокрема методом ПЛР – 24621, методом ІФА – 6861).

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