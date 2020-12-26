У Збройних силах за добу виявлено 78 нових випадків коронавірусу
За час пандемії одужав 11161 військовослужбовець
Всього за час пандемії померло 37 військовослужбовців
У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано 78 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, також зафіксовано 37 летальних випадків. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.
«За минулу добу зареєстровано 78 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб», – йдеться у повідомленні.
За даними пресслужби, станом на 10.00 26 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2427 осіб.
Всього за час пандемії одужало – 11161 особа, летальних випадків – 37.
На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 423 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 34 особи.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 64 особи:
- Київська область – 17 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України;
- Миколаївська область – 11 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України;
- Одеська область – 6 військовослужбовців;
- Житомирська область – 6 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України;
- Донецька область – 5 військовослужбовців;
- Львівська та Чернігівська області – по 3 військовослужбовці;
- Луганська область – 2 військовослужбовці;
- Черкаська, Вінницька та Херсонська області – по 1 військовослужбовцю.
«Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – йдеться у повідомленні.
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Всього1012167
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Одужали646772
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Хворіють347814
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Померли17581
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 7709 людей. Це на 3326 людей менше, ніж попередньої доби (11035). Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2888 осіб;
- летальних випадків – 121;
- одужало – 5145 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 31482 (зокрема методом ПЛР – 24621, методом ІФА – 6861).