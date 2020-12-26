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    Українські військові записали свою версію «Щедрика» для колег з США (відео)

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    <p>Військові музиканти хочуть виконати &laquo;Щедрика&raquo; разом з американськими колегами</p> - Українські військові записали свою версію «Щедрика» для колег з США (відео)

    Військові музиканти хочуть виконати «Щедрика» разом з американськими колегами

    Повну версію виступу військові музиканти Повітряних Сил обіцяють оприлюднити до Різдва 7 січня

    Українські військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил ЗС України заспівали «Щедрика» і записали пісню на відео, у відповідь на привітання від американських колег. Про це повідомляється на сторінці у Facebook командування Повітряних Сил ЗСУ.

    «У Вінниці військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил ЗС України прикрасили Різдвяний вечір містян «Щедриком» Леонтовича і хочуть виконати цю мелодію разом з американськими колегами, які напередодні привітали українців цим всесвітньо відомим твором видатного українського композитора», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що повну версію виступу військові музиканти Повітряних Сил обіцяють оприлюднити до Різдва 7 січня.

    До слова, поліцейські Києва виконали на Софійській площі «Щедрик» Миколи Леонтовича. Композицію виконав хор з оркестром з нагоди Різдва.

    Нагадаємо, оркестр ВПС США у Європі виконав англомовну версію легендарного «Щедрика» Миколи Леонтовича. Керівниця оркестру звернулася до українців, привітавши з новорічними святами, та заявила про підтримку «зусиль у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України».

    Теги: США ЗСУ військові Різдвяні свята
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