Українські військові записали свою версію «Щедрика» для колег з США (відео)

Повну версію виступу військові музиканти Повітряних Сил обіцяють оприлюднити до Різдва 7 січня

Українські військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил ЗС України заспівали «Щедрика» і записали пісню на відео, у відповідь на привітання від американських колег. Про це повідомляється на сторінці у Facebook командування Повітряних Сил ЗСУ.

«У Вінниці військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил ЗС України прикрасили Різдвяний вечір містян «Щедриком» Леонтовича і хочуть виконати цю мелодію разом з американськими колегами, які напередодні привітали українців цим всесвітньо відомим твором видатного українського композитора», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повну версію виступу військові музиканти Повітряних Сил обіцяють оприлюднити до Різдва 7 січня.

До слова, поліцейські Києва виконали на Софійській площі «Щедрик» Миколи Леонтовича. Композицію виконав хор з оркестром з нагоди Різдва.

Нагадаємо, оркестр ВПС США у Європі виконав англомовну версію легендарного «Щедрика» Миколи Леонтовича. Керівниця оркестру звернулася до українців, привітавши з новорічними святами, та заявила про підтримку «зусиль у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України».