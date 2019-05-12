Апаршин розказав, кого порадить Зеленському на посаду міністра оборони



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Апаршин: Я спілкуюся з паном Полтораком

Радник новообраного президента боїться, що кандидат на посаду «може стати «наркоманом»

Радник Володимира Зеленського з питань оборони Іван Апаршин каже, що не знає чи є в міністра оборони Степана Полторака шанси залишитись на посаді, бо рішення прийматиме новообраний президент. Про це він сказав в інтерв'ю Громадському, відповідаючи на запитання як він бачить можливість співпраці за президента Володимира Зеленського з міністром оборони Степаном Полтораком і начальником Генштабу Віктором Муженком.

«Я спілкуюся з паном Полтораком», - сказав він.

Зокрема коментуючи шанси Полторока залишитись Міністром, він відповів, що не знає, бо це рішення президента. «Якщо до мене будуть питання, що робити з паном Полтораком, я думаю, що я точно пораджу новому президенту — знайти нового кандидата на посаду міністра оборони», - сказав Апаршин.

На запитання, чи є у нього перелік людей, які мають стати міністром, він зауважив, що це не відноситься до його компетенції. «Ви як собі уявляєте — я з ранку до вечора сиджу з Зеленським і йому раджу? Я експерт з питань безпеки і оборони. Завтра виникне питання і пан президент захоче отримати більш детальну інформацію щодо кадрових призначень. Я йому висловлю свою позицію, але це не значить, що він мою позицію сприйме», - зазначив він.

Крім цього, радник Зеленського зауважив, що не бачить міністром оборони Анатолія Гриценка. «Я думаю, що Анатолій Гриценко вже не міністр оборони, він вже піднявся з цього рівня. Але це був найкращий міністр оборони за всі часи. Я це стверджую і можу це довести. Гриценко сам знає, де він має бути і чим займатися. Його партія піде на вибори до парламенту», - додав він.

На прохання журналістів назвати конкретне прізвище Апаршин заявив, що не скаже, тому що будь-який потенційний кандидат в «майбутньому умовно може стати «наркоманом».