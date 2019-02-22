Апеляційне засідання у справі Мангера перенесли на 28 лютого



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Адвокати Мангера не з'явилися на розгляд апеляційних скарг

Суд у Києві ухвалив рішення про перенесення апеляційного засідання у справі Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, на 28 лютого на 16:45.

Адвокати Мангера не з'явилися на розгляд апеляційних скарг через участь у інших судових засіданнях та через перебування за кордоном.

Відтак, сторона обвинувачення просила перенести засідання.

Сам підозрюваний заявив, що ні він, ні його захисники не були офіційно повідомлені про засідання і просив відкласти його.

Раніше Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

11 лютого голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. За версією слідства, він причетний до замовного вбивства з особливою жорстокістю.

15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Мангер вийшов на роботу.

Як повідомлялося, 21 лютого суд розгляне скаргу захисту на запобіжний захід Мангеру.