Апеляційне засідання у справі Мангера перенесли на 28 лютого
-
Розсилка
Адвокати Мангера не з'явилися на розгляд апеляційних скарг
Адвокати Мангера не з'явилися на розгляд апеляційних скарг через участь у інших судових засіданнях та через перебування за кордоном.
Відтак, сторона обвинувачення просила перенести засідання.
Сам підозрюваний заявив, що ні він, ні його захисники не були офіційно повідомлені про засідання і просив відкласти його.
Раніше Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.
4 листопада Гандзюк померла у лікарні.
Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. За версією слідства, він причетний до замовного вбивства з особливою жорстокістю.
15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Мангер вийшов на роботу.
Як повідомлялося, 21 лютого суд розгляне скаргу захисту на запобіжний захід Мангеру.