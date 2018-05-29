Апеляційний суд виправдав скандального блогера Коцабу

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Суд у справі Руслана Коцаби

Апеляційний суд визнав, що кримінальні провадження проти Коцаби не відповідають чинному законодавству

Апеляційний суд Львівської області залишив без змін рішення Долинського районного суду Івано-Франківської області по журналісту і блогеру Руслану Коцабі, якого звинувачували в державній зраді.

Про це повідомляє 29 травня екс-нардеп Юрій Михальчишин.

Таким чином, суд повернув у силу виправдувальний вирок.

«Апеляційний суд Львівської області залишив без змін виправдальну ухвалу Долинського районного суду Івано-Франківської області щодо блогера Руслана Коцаби, якого звинувачували в державній зраді», - написав він.

12 травня 2016 року журналіста Коцабу не визнали зрадником, але дали 3 роки в'язниці

14 липня 2016 року Апеляційний суд Івано-Франківської області визнав журналіста Коцабу невинним і звільнив його з-під варти.

Раніше Івано-Франківський міський суд визнав Коцабу винним за статтею 114 частина 2 (перешкоджання діяльності Збройним Силам України) і призначив йому покарання у вигляді ув'язнення на 3,5 роки.

Коцабу було затримано на початку 2015-го року Службою безпеки України за підозрою у держзраді. Начебто журналіст намагався зірвати мобілізацію.







