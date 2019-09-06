Апеляційний суд залишив Гримчака в СІЗО



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Юрій Гримчак

На суд Гримчака привели 10 охоронців із Нацгвардії, розповіла його дружина

Апеляційний суд Чернігівської області залишив під вартою заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого підозрюють в шахрайстві.

Про це повідомили у Службі судових розпорядників апеляційного суду.

«Рішення суду попередньої інстанції відносно Гримчака залишено без змін», - сказав один із розпорядників.

Як відомо, 6 вересня суд розглядав апеляційну скаргу на рішення Деснянського районного суду Чернігівської області від 16 серпня щодо застосування запобіжного заходу відносно Гримчака. Його взяли під арешт терміном на 60 днів із правом внесення застави в розмірі 6 млн грн.

Відтоді він перебуває в Чернігівському СІЗО.

Як написала у Facebook дружина арештованого Юлія Гримчак, на суд її чоловіка привели 10 охоронців із Нацгвардії.

«Нас вигнали разом з адвокатом і прокурорами. Повернули в залу суду тільки після того, як його зачинили у клітці», - розповіла дружина Гримчака.

Нагадаємо, Гримчака та його помічника затримали у серпні в справі про вимагання $1,1 млн хабара.

Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.

До слова, Чернігівський апеляційний суд залишив під вартою Ігоря Овдієнка, якого затримали разом із Гримчаком у справі про шахрайство в особливо великих розмірах.

Раніше Овдієнку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 4 млн грн.

Джерело: Укрінформ