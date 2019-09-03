Суд залишив під вартою помічника Гримчака



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Ігор Овдієнко

Раніше суд заарештував Овдієнка з можливістю застави у 4 млн грн

Чернігівський апеляційний суд залишив під вартою Ігоря Овдієнка, якого затримали разом із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком у справі про шахрайство в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що суд залишив без змін рішення Деснянського районного суду Чернігівської області від 17 серпня, який заарештував Овдієнка з можливістю застави у 4 млн грн.

До слова, розгляд апеляції на арешт заступника міністра Гримчака перенесли на 6 вересня. Він може внести шість мільйонів гривень застави.

Нагадаємо, Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

В НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.