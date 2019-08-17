Суд взяв під арешт помічника Гримчака



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Ігор Овдієнко підозрюється у шахрайстві

Ігоря Овдієнко взято під варту з альтернативою застави у 4 млн грн

Суд обрав запобіжний захід затриманому разом із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гримчаком Ігорю Овдієнку, якого підозрюють у шахрайстві.

Про це УНН повідомила адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш.

Овдієнку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 4 млн грн.

Як відомо, заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.

17 серпня Деснянський райсуд Чернігова виправив помилки, допущені напередодні в рішенні щодо обрання запобіжного заходу Гримчаку, і таким чином залишив його під вартою.

Нагадаємо, Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

В НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.