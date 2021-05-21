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    Арахамія ледве не потрапив під колеса авто: перебігав дорогу

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    Арахамія ледве не потрапив під колеса авто: перебігав дорогу
    Фото: Олена Бондаренко/Facebook

    Депутат переходив дорогу у забороненному місці, саме тоді його і сфотографували очевидці

    Народний депутата від «Слуги народу» Давід Арахамія ледь не потрапив під машину у самому центрі міста.

    Депутат переходив дорогу у забороненному місці, саме тоді його і сфотографували очевидці. Водійкою, під колеса автомобіля якої ледь не потрапив народний обранець, виявилася журналістка Олена Дяченко, саме вона і опублікувала пост на сторінці у Facebook.

    «Глава правлячої фракції весь такий в телефоні, не дивлячись на дорогу переходив вулицю посеред руху. Усе з ним добре, я за кермом не в телефоні і вчасно і навіть заздалегідь вираховую м'яких і тендітних пішоходів, котрі вирішили перебігти дорогу в недозволених місцях саме перед моїм бампером. Цілий і неушкоджений він відбув кудись в напрямку Санаханта. Правляча фракція, не дякуйте. Зовсім про себе не думаєте, коли під колеса кидаєтеся, все про країну та про країну», написала Дяченко.

    Нагадаємо, Арахамія не вперше порушує ПДР. Як раніше писав «Главком», у березні керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія припаркувався на пішохідному переході біля Офісу президента.

    Раніше голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що Давид Арахамія є переговорником високого класу: «У політиці такі люди потрібні завжди, бо домовитись із ким завгодно про що завгодно в нашій справі дуже важливо».

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    Теги: депутат машини ПДР журналіст Олена Бондаренко Давид Арахамія фракція
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    Арахамія ледве не потрапив під колеса авто: перебігав дорогу