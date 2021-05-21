Арахамія ледве не потрапив під колеса авто: перебігав дорогу

Депутат переходив дорогу у забороненному місці, саме тоді його і сфотографували очевидці

Народний депутата від «Слуги народу» Давід Арахамія ледь не потрапив під машину у самому центрі міста.

Депутат переходив дорогу у забороненному місці, саме тоді його і сфотографували очевидці. Водійкою, під колеса автомобіля якої ледь не потрапив народний обранець, виявилася журналістка Олена Дяченко, саме вона і опублікувала пост на сторінці у Facebook.

«Глава правлячої фракції весь такий в телефоні, не дивлячись на дорогу переходив вулицю посеред руху. Усе з ним добре, я за кермом не в телефоні і вчасно і навіть заздалегідь вираховую м'яких і тендітних пішоходів, котрі вирішили перебігти дорогу в недозволених місцях саме перед моїм бампером. Цілий і неушкоджений він відбув кудись в напрямку Санаханта. Правляча фракція, не дякуйте. Зовсім про себе не думаєте, коли під колеса кидаєтеся, все про країну та про країну», – написала Дяченко.

Нагадаємо, Арахамія не вперше порушує ПДР. Як раніше писав «Главком», у березні керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія припаркувався на пішохідному переході біля Офісу президента.

Раніше голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що Давид Арахамія є переговорником високого класу: «У політиці такі люди потрібні завжди, бо домовитись із ким завгодно про що завгодно в нашій справі дуже важливо».