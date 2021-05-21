Посада помічника нардепа коштувала $18 тис. Столичний шахрай отримав вирок

Обвинувачений зумів не сісти до в’язниці, уклавши угоду про визнання винуватості

Печерський районний суд Києва призначив п’ять років позбавлення волі, які замінив на три роки іспитового терміну, місцевому мешканцю за шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 квітня.

Наприкінці вересня 2020 року обвинувачений долучився до шахрайської схеми, яку організувала особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження. Суть її полягала у тому, щоб продати посаду помічника народного депутата за $18 тис. При цьому обоє шахраїв навмисно ввели в оману потерпілого, випускника університету українознавства Збройних сил України, запевняючи, що мають знайомого в Офісі Генерального прокурора, який нібито мав посприяти позитивному вирішенні цього питання.

Хабар за посаду помічника нардепа потерпілий повинен був платити частинами. Спочатку він передав $1 тис. організатору шахрайської схеми.

Під час передачі другої частини коштів на суму $3 тис. біля столичного готелю «Національний» обох зловмисників викрили правоохоронці.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості. Суд врахував обставини, що пом`якшують його покарання (щире каяття та активне сприяння у розкриття злочину) і дав умовний термін.