Арахамія розказав, коли очікувати на нові кадрові зміни в Кабміні
Арахамія анонсував кадрові зміни на державних підприємствах
Голова фракції «Слуги народу» також пояснив, що нових міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я планують призначити вже у четвер на засіданні Верховної Ради.
«Мій прогноз, що до осені не буде жодних кадрових змін у міністерствах. Може, будуть якісь кадрові зміни на великих підприємствах, але «міністерських» я не передбачаю», - сказав Арахамія.
У вівторок, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.
Як раніше повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада також відправила у відставку міністра Мінекономрозвитку України Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури України Владислава Криклія.
Читайте також: