Арахамія розказав, коли очікувати на нові кадрові зміни в Кабміні

Арахамія анонсував кадрові зміни на державних підприємствах

Голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив, що в Кабміні до осені не буде кадрових змін. Про це він сказав під час брифінгу, пише Інтерфакс.

Голова фракції «Слуги народу» також пояснив, що нових міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я планують призначити вже у четвер на засіданні Верховної Ради.

«Мій прогноз, що до осені не буде жодних кадрових змін у міністерствах. Може, будуть якісь кадрові зміни на великих підприємствах, але «міністерських» я не передбачаю», - сказав Арахамія.

У вівторок, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.

Як раніше повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада також відправила у відставку міністра Мінекономрозвитку України Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури України Владислава Криклія.