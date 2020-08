У Швеції через спалення Корану почалися масові сутички: відео



У Швеції спалахнули заворушення

Учасники акції підпалювали салюти і петарди, кидалися в поліцію каміння і підпалювали автомобільні шини зі сміттям

У шведському місті Мальме почалися заворушення після акції зі спаленням мусульманської священної книги Коран. Серед постраждалих є співробітники поліції, затримали близько 20 осіб.

Про це повідомляє телеканал SVT.

Відзначається, що безлади почалися в п'ятницю ввечері. Учасники акції підпалювали салюти і петарди, кидалися в поліцію камінням і підпалювали автомобільні шини зі сміттям.

Ближче до ночі ситуація загострилася. Силовики намагалися придушити заворушення. Це вдалося зробити близько 4:00 ранку в суботу.

Muslim rioters in Malmo are attacking police officers with rocks. pic.twitter.com/X2HNhu4enr — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 28, 2020

В результаті зіткнень були пошкоджені кілька поліцейських машин і як мінімум одна машина рятувальної служби. У районах, де проходили зіткнення, також згоріли кілька автомобілів, поліція поки не підтвердила, чи пов'язані ці інциденти з заворушеннями.

They are burning tires, polluting the whole area. These are the immigrants living in Malmo.



It never used to happen here, Sweden was a beautiful & peaceful place. pic.twitter.com/DVxYCQrbTa — Nora Armstrong (@NoraVerystrong) August 29, 2020

Mainstream media, what is happening in #Malmo (Sweden)?pic.twitter.com/R8sDk2Mfw2 — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) August 29, 2020

WAR in Malmö, Sweden!



Chaos Erupts in a no-go-zone following the burning of a Qur'an wrapped in bacon by an islam critic from "Stram kurs"



Police have no control over the area, several vehicles have been set on fire and law enforcement and firefighters are under attack! pic.twitter.com/OBw1aNF8ka — Amy Mek (@AmyMek) August 28, 2020

Затримано близько 20 осіб.

Шведський вуличний художник Ден Пак раніше збирався провести в місті антиісламську акцію, на якій планувалося спалити Коран, загорнутий в бекон.

#Breaking: Massive police and fire-fighter present in #Malmo in #Sweden, after "Stram kurs" a Danish far-right individual person burned the Quran in public on the street, and now riots and vandalism is taking place in muslim majority neighbourhoods. pic.twitter.com/aYlyNynLFi — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) August 28, 2020

Влада заборонила проводити акцію з міркувань безпеки. В результаті її все одно організували члени данської правоекстремістській партії Жорсткий курс.

This is why the city of #Malmo is rioting; a member of the “Stram Kurs” group lit the Quran on fire. #Sweden pic.twitter.com/qxA7m40zp6 — SV News (@SVNewsAlerts) August 28, 2020

Спалення Корану вони зняли на відео, яке розповсюдили в соціальних мережах, що і призвело до заворушень.