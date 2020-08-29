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    У світі

    У Швеції через спалення Корану почалися масові сутички: відео

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    У Швеції спалахнули заворушення - У Швеції через спалення Корану почалися масові сутички: відео
    У Швеції спалахнули заворушення

    Учасники акції підпалювали салюти і петарди, кидалися в поліцію каміння і підпалювали автомобільні шини зі сміттям

    У шведському місті Мальме почалися заворушення після акції зі спаленням мусульманської священної книги Коран. Серед постраждалих є співробітники поліції, затримали близько 20 осіб.

    Про це повідомляє телеканал SVT.

    Відзначається, що безлади почалися в п'ятницю ввечері. Учасники акції підпалювали салюти і петарди, кидалися в поліцію камінням і підпалювали автомобільні шини зі сміттям.

    Ближче до ночі ситуація загострилася. Силовики намагалися придушити заворушення. Це вдалося зробити близько 4:00 ранку в суботу.

    В результаті зіткнень були пошкоджені кілька поліцейських машин і як мінімум одна машина рятувальної служби. У районах, де проходили зіткнення, також згоріли кілька автомобілів, поліція поки не підтвердила, чи пов'язані ці інциденти з заворушеннями.

    Затримано близько 20 осіб.

    Шведський вуличний художник Ден Пак раніше збирався провести в місті антиісламську акцію, на якій планувалося спалити Коран, загорнутий в бекон.

    Влада заборонила проводити акцію з міркувань безпеки. В результаті її все одно організували члени данської правоекстремістській партії Жорсткий курс.

    Спалення Корану вони зняли на відео, яке розповсюдили в соціальних мережах, що і призвело до заворушень.

    Швеція книги партії поліція влада
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