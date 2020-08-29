Десятки тисяч без масок і дистанції. У Лондоні протестують проти карантину
У Лондоні протестують проти карантину
Фото: @KENADAM36404149
Протестувальники розглядають заходи ізоляції, введені для стримування коронавірусу, як порушення прав і свобод людей
На Трафальгарській площі в Лондоні зібралися понад 10 тис. противників обмежень, введених через коронавірус.
Про це повідомляє Daily Express.
За даними видання, багато протестуючих тримають плакати проти правил соціального дистанціювання, обов'язкового носіння масок і вакцинації від коронавірусу. Майже ніхто з них не носить захисні маски.
При цьому в листівках, які анонсують захід, говорилося, що до протестуючих приєднаються і виступлять з промовою «кращі професійні лікарі та медсестри».
Trafalgar Square UK pic.twitter.com/4xoSt7wDJy— JeffersonAirplaneUK (@AirplaneUk) August 29, 2020