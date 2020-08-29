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    У світі

    Десятки тисяч без масок і дистанції. У Лондоні протестують проти карантину

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    У Лондоні протестують проти карантину - Десятки тисяч без масок і дистанції. У Лондоні протестують проти карантину
    У Лондоні протестують проти карантину
    Фото: @KENADAM36404149

    Протестувальники розглядають заходи ізоляції, введені для стримування коронавірусу, як порушення прав і свобод людей

    На Трафальгарській площі в Лондоні зібралися понад 10 тис. противників обмежень, введених через коронавірус.

    Про це повідомляє Daily Express.

    За даними видання, багато протестуючих тримають плакати проти правил соціального дистанціювання, обов'язкового носіння масок і вакцинації від коронавірусу. Майже ніхто з них не носить захисні маски.

    При цьому в листівках, які анонсують захід, говорилося, що до протестуючих приєднаються і виступлять з промовою «кращі професійні лікарі та медсестри».

    Велика Британія карантин коронавірус
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