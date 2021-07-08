Арешт Єсипенка: США вимагає від Росії звільнити журналіста

Арештованого в Криму журналіста треба звільнити

Посольство Сполучених Штатів Америки засудило рішення російської окупаційної влади Криму продовжити термін арешту для журналіста «Радіо Свобода» Владислава Єсипенка.

Про це повідомили на Twitter-сторінці амбасади. Посольство США вимагає, щоб Росія негайно звільнила журналіста.

- Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні «суду» в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, в окупованому Криму відбувся суд над позаштатним журналістом видання «Радіо Свобода» Владиславом Єсипенком. Його судять за сфабрикованою справою. Вже відомо, що підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт журналіста. Єсипенко залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

А в Офісі Президента України не відреагували на одиночний пікет дружини арештованого фрілансера «Радіо Свобода» (проєкт «Крим.Реалії») Владислава Єсипенка Катерини, який вона проводила 7 липня у Києві.

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