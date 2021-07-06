Сенцов написав листа бранцю Кремля, кримському журналісту Єсипенку

6 липня підконтрольний Росії суд Сімферополя розпочинає розгляд справи журналіста Єсипенка

Український режисер і політв'язень Олег Сенцов, написав листа підтримки кримському журналісту Владиславу Єсипенку. Сьогодні, 6 липня, підконтрольний Росії районний суд Сімферополя розпочинає розгляд по суті справи Єсипенка. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

«Звертаюся до тебе відразу на ти, бо ми вже з тобою побратими, українські політв'язні, які постраждали від російського режиму», – написав Сенцов.

За його словами, в Україні не забувають про українських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія.

«Я бажаю тобі побачити свою дочку якомога раніше, щоб вона не встигла вирости без тебе. Тут, у Києві, я познайомився з твоєю дружиною. Вона у тебе прекрасна і сильна, бореться за тебе на всіх фронтах, не даючи забути нікому про Владислава Єсипенка», – зазначив режисер.

6 липня підконтрольний владі Росії райсуд у Сімферополі починає розглядати по суті справу фрілансера «Радіо Свобода» (проєкт «Крим.Реалії») Владислава Єсипенка. У Києві (на Майдані Незалежності) та у Вінниці (на Європейській площі) пройдуть акції на його підтримку, які розпочнуться о 18:00.

Владислав Єсипенко є позаштатним журналістом «Радіо Свобода», висвітлював соціальну та екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Затриманий ФСБ Росії в окупованому Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням у шпигунстві на користь України, а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Майже місяць до Єсипенка не допускали адвокатів. Водночас в інтерв'ю російському державному телеканалу «Крым 24» Єсипенко нібито підтвердив, що дублював відзняті відео українським спецслужбам. На засіданні суду в Сімферополі, куди допустили незалежного адвоката, Владислав Єсипенко заявив про тортури з боку російських спецслужб.