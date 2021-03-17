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    Затриманий в окупованому Криму «агент» виявився українським журналістом

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    Владислав Єсипенко є фрілансером української служби &laquo;Радіо Свобода&raquo; - Затриманий в окупованому Криму «агент» виявився українським журналістом

    Владислав Єсипенко є фрілансером української служби «Радіо Свобода»

    Президент «Радіо Свобода» заявив, що українця слід негайно звільнити, аби він міг возз’єднатися з сім’єю

    Затриманий ФСБ Росії в окупованому Криму нібито «український агент» Владислав Єсипенко є фрілансером української служби «Радіо Свобода».

    Про це повідомив президент «Радіо Свобода» Джеймі Флай.

    «У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, недавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби «Радіо Свобода», викликає тривогу», – заявив Флай.

    За його словами, Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз’єднатися з сім’єю.

    Нагадаємо, 16 березня в Росії повідомили, що в окупованому Криму ФСБ затримала українця Владислава Єсипенка й звинувачує його в підготовці теракту.

    Натомість Служба зовнішньої розвідки України назвала пропагандистською акцією заяви ФСБ Росії про затримання у Криму нібито «українського агента».

    Раніше «Главком» писав, що ФСБ затримала учасників покладання квітів до пам'ятника Шевченку в Криму. Єсипенка затримали ще 10 березня, але жодних подробиць відомо не було до заяви російської спецслужби. Увагу на українця звернули, коли він знімав акцію біля памʼятника Тарасу Шевченку 9 березня у Сімферополі.

    Коли незалежний адвокат спробував потрапити до заарештованого Єсипенка в СІЗО, співробітники ФСБ заявили, що українець відмовився від захисника.

    Як повідомила дружина Владислава Єсипенко Катерина, йому інкримінують ч. 1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а так само незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня. Цю інформацію їй повідомив адвокат Еміль Курбедінов, з яким вона уклала угоду.

    Теги: Крим Росія ЗМІ ФСБ арешт Україна журналіст
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