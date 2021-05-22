Рух через єдиний відкритий пункт пропуску на Донбасі зріс на 20%

Протягом тижня російські найманці тричі порушили режим роботи гуманітарного дорожнього коридору

Попри те, що всі контрольні пункти виїзду та вʼїзду до ОРДЛО відкриті для пропуску щоденно з 8-ї до 16-ї години, в нормальному режимі працює лише один із них – КПВВ «Станиця Луганська». Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

«Рух дорожнім коридором до контрольного пункту «Новотроїцьке» окупанти відкривають лише двічі на тиждень, але пасажиропотік суттєво обмежений. При цьому, російські найманці тричі порушили режим роботи гуманітарного дорожнього коридору, направляючи громадян через лінію розмежування після завершення часу роботи КПВВ», – йдеться у повідомленні.

За тиждень через КПВВ прослідували 213 громадян та 41 транспортний засіб у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 268 громадян та 59 транспортних засобів – у напрямку контрольованої території.

Також у повідомленні говориться, що пасажиропотік на КПВВ «Станиця Луганська» у порівнянні з попереднім тижнем збільшився на 20%. Загалом військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили на тимчасово окуповану територію 5 750 особу, на контрольовану територію – 6 405 осіб.

Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 26 громадян. Зі слів людей, серед причин відмов у пропуску були у «Станиці Луганській» – відсутність зареєстрованого місця проживання на тимчасово окупованій Луганщині, а у «Новотроїцьке» – відсутність у списках осіб, яким надано дозвіл на пропуск. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Через КПВВ «Новотроїцьке» проїхали 17 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено 167,9 тонни вантажу, зокрема, гігієнічні набори та будівельні матеріали.

Нагадуємо, що для подальшого запобігання поширенню Covid-19 Урядом посилено умови в’їзду в Україну. Відтак, відповідно до наказу командувача Об’єднаних сил, в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень. Обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.

Без самоізоляції будуть пропускатися громадяни України, які бажають здійснити вакцинацію від Covid-19 на території, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома». У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетинання лінії розмежування, окрім цього, необхідно мати й поліс страхування.

Нагадаємо, що спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що штрафи для українців, які в'їжджають в Україну з ОРДЛО через територію Росії, можуть скасувати. За його словами, це може статися уже влітку.