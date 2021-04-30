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    Росія може використати роздачу своїх паспортів на Донбасі для розв’язання війни – ЄС

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    Політика Кремля викликає занепокоєння з огляду на заяви чиновників РФ про можливість початку військових дій для захисту інтересів начебто громадян - Росія може використати роздачу своїх паспортів на Донбасі для розв’язання війни – ЄС
    Політика Кремля викликає занепокоєння з огляду на заяви чиновників РФ про можливість початку військових дій для захисту інтересів начебто громадян
    Фото: ТАСС

    Росія прискорює масову видачу паспортів жителям окупованих територій

    Євросоюз глибоко занепокоєний з приводу продовження видачі Росією своїх паспортів жителям ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям та є порушенням суверенітету України. Про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.

    «Ми глибоко занепокоєні тим, що Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює, свою політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду районах України. Ця політика суперечить духу та цілям Мінських домовленостей і є явним порушенням суверенітету України», – наголошується у заяві.

    У ЄС заявили, що ця політика Кремля викликає особливе занепокоєння з огляду на заяви високопоставлених чиновників РФ про можливість початку військових дій для захисту інтересів цих нових паспортизованих громадян.

    «Європейський Союз та його держави-члени нагадують, що вони не визнають ці паспорти, і закликають інші держави-учасниці ОБСЄ діяти аналогічним чином», – йдеться у заяві.

    За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, окупанти на Донбасі вже видали 583 тисячі російських паспортів жителям ОРДЛО. З них близько 67 тисяч – неповнолітні.

    Влітку 2020 року у РФ набув чинності федеральний закон про спрощене отримання російського громадянства іноземцям, зокрема українцям, та людям без громадянства.

    За новими правилами, людина не повинна відмовлятися від колишнього громадянства і може претендувати на новий статус, проживши в країні менше, ніж було потрібно раніше.

    Згідно з цим законом українці та білоруси, які вільно говорять російською, можуть бути визнані «носіями російської мови» при подачі заяви.

    Читайте також: Порошенко: роздача українцям російських паспортів – фактор небезпеки, який вимагає реакції влади

    Теги: ЄС Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас пропаганда війна паспорт ОРДЛО агресія документи Україна
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