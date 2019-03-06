Архієпископ Климент розповів, що його ненавидить начальник сімферопольського СІЗО



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За словами архієпископа Климента, рішення про недопуск до заарештованого Володимира Дудки керівництво СІЗО нічим не мотивувало

Начальник СІЗО, як зазначив Климент, звинуватив його в тому, що «в ув'язнених знаходять заборонені речі»

Керівництво Сімферопольського СІЗО не пускає архієпископа Сімферопольського і Кримського ПЦУ Климента до заарештованого Володимира Дудки, якого звинувачують у підготовці диверсій на території Криму.

Про це архієпископ повідомив виданню Крим.Реалії.

«У мене є дозвіл суду, щоб потрапити до Володимира Дудки. Однак мене, як священика, не пускають до Володі, тому я не можу його сповідувати і причастити. Це позиція начальника сімферопольського СІЗО. Він мене лютою ненавистю ненавидить. Одного разу він заявив, що я займаюся протизаконною діяльністю і розпорядився не пускати мене на поріг СІЗО», – розповів Климент.

За словами архієпископа, рішення про недопуск керівництво СІЗО нічим не мотивувало.

«Він просто вийшов із СІЗО, перед входом стояли слідчі, офіцери ФСБ, адвокати. І там він почав публічно кричати, що не пустить мене, тому що кожного разу, коли я потрапляю на територію СІЗО, в ув'язнених знаходять заборонені речі. Зараз над цією проблемою працюють адвокати, керівник СІЗО не може мене не пустити до ув'язненого, якщо в мене є відповідні дозволи», – додав він.

За словами сина Володимира Дудки Іллі Кавернікова, його батько під час побачення згадав той факт, що до нього намагався потрапити архієпископ Климент.

Публічних заяв керівництва СІЗО стосовно даного випадку наразі немає.

Нагадаємо, архієпископ Климент 3 березня збирався виїхати з Сімферополя на автобусі в Ростов-на-Дону, щоб побачитися там з українським політв'язнем Павлом Грибом, а також надати йому духовну підтримку, сповідувати і причастити. Але його затримали російські силовики, привезли до відділу поліції району «Центральний», де протягом майже 5 годин утримували.

Окупаційна поліція під час затримання заявила, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено Климентом з церкви.

Згодом архієпископа Климента відпустили без складання протоколу.

Міністерство закордонних справ України заявило про вимогу від Росії припинити переслідувати релігійних діячів на окупованому нею півострові.