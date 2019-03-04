Замовлення Москви: Полозов розповів деталі затримання Климента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адвокат розповів, навіщо окупанти затримували Климента

Завданням російських силовиків було не допустити зустрічі Климента з Грибом, зазначив Полозов

Адвокат Микола Полозов розповів деталі затримання архієпископа Климента в окупованому Криму і назвав головні цілі, які переслідувала Москва.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

Архієпископ Климент 3 березня збирався виїхати на автобусі в Ростов-на-Дону, щоб побачитися там з українським політв'язнем Павлом Грибом, а також надати йому духовну підтримку, сповідувати і причастити.

Об 11:45 співробітники ППС зайшли в автобус, вивели звідти архієпископа і провели огляд його особистих речей. Там були підрясник, єпитрахиль, доручи – все необхідне для релігійних дій. За п’ять хвилин з’явилась заява від невідомого «прихожанина», в якій архієпископа звинуватили у крадіжці всіх цих речей.

«Співробітників поліції не збентежило те, що ці речі належать Клименту і він їх взяв зі своєї церкви», - відзначає Полозов.

Климента привезли до відділу поліції району «Центральний», де протягом майже 5 годин утримували. Практично відразу до нього приїхав адвокат Еміль Курбедінов, згодом – Полозов.

Там Климент пояснив, що всі ці предмети - його особисте майно, а звинувачення в крадіжці - абсурд.

«Оскільки ніяких протоколів щодо Климента не складали і він не був затриманий, ми з Емілем запропонували Архієпископу покинути відділ. У журналі записів Климент поставив позначку, що має претензії до співробітників поліції через утримання його понад 3 години», - йдеться у повідомленні.

Коли Климент разом з адвокатами вже вийшов, на вулиці їх наздогнав заступник начальника поліції і повідомив, що є нова заява – про лайку архієпископа під час огляду. Усіх запросили до наступного відділку - «Київського» - для складання протоколу.

Там Климент з адвокатами дві з половиною години чекали заявника, без якого протокол скласти не могли. Архієпископа тим часом намагалися запросити на розмову без захисників. Коли ж така сумнівна пропозиція була відкинута, для співробітників це вочевидь стало несподіванкою – вони «розгубилися, зам'ялися і були змушені піти». За півгодини до закінчення терміну до відділку привели чоловіка, який за словами адвоката, нагадував «алкоголіка і безхатька» одночасно. Саме він чув, як архієпископ нібито нецензурно висловлювався.

Як відзначив адвокат, весь цей час зовні «бушував інформаційний шторм». Українські журналісти, громадські працівники, посадові особи робили все, що було в їхніх силах, аби допомогти Клименту.

«Російська влада явно не очікувала, що в неділю буде така реакція ззовні, а до самого Климента приїдуть адвокати», - вважає адвокат.

Приблизно тоді ж Людмила Денисова повідомила Полозову, що за повідомленням російського омбудсмена, щодо Климента російська влада не збирається складати ніяких протоколів.

«Хоча за півгодини до того інформація була явно протилежної», - відзначає Полозов.

І дійсно, майор поліції, що прийшла з паперами в руках тримала тільки бланк пояснення. Архієпископ Климент скористався правом не свідчити проти себе, про що і було зроблено відповідний запис у бланку пояснення. О 21:06 усі троє залишили відділ поліції «Київський».

«Правозахисна і релігійна діяльність Архієпископа Климента, його підтримка українських політв'язнів вже давно шалено дратує російську владу в окупованому Криму», - зазначає Полозов.

На його думку, замовлення на архієпископа було оформлене з Москви. Локальним завданням силовиків було не допустити зустрічі Климента з Павлом Грибом, глобальним – перешкодити його діяльності та залякати.

Захисник відзначає, що розрахунок був «майже правильний»: неділя, всі відпочивають, ніякої активності бути не повинно.

«Але прорахувалися. Вони не очікували, що Еміль Курбедінов і я опинимося поруч, вони не очікували, що реакція української та світової громадськості буде настільки гострою», - пояснив Полозов.

«Тому були змушені перегравати, що називається, на ходу. Рішення приймалося в Москві. Цього разу Архієпископа Климента вдалося відбити. Але, боюся, цього разу, на жаль, не останній», - підсумовує адвокат.

Як повідомляв «Главком», архієпископ Климент був затриманий удень 3 березня на автовокзалі міста Сімферополя.

Окупаційна поліція під час затримання заявила, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено Климентом з церкви.

Архієпископ Климент (Кущ), за версією поліції, вкрав зі своєї церкви релігійні речі та потім матюкався на ринку центрального вокзалу Сімферополя.

Адвокат Микола Полозов під час трансляції «Кримської солідарності», що велася з-під стін Центрального райвідділу окупаційної поліції Сімферополя, заявив, що у підсумку Клименту загрожує до 15 діб адміністративного арешту чи штраф.

Проте потім уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що у діях ієрарха порушень не виявлено і він буде звільнений о 20 годині за Києвом.

Адвокат Микола Полозов поінформував, що архієпископа Климента відпустили без складання протоколу.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року окупанти в особі «Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим» надіслали Управлінню Кримської єпархії УПЦ КП лист про погодження дострокового розірвання угоди оренди від 11 листопада 2002 року нерухомого майна, «що знаходиться у державній власності Республіки Крим».

Як пояснив «Главкому» архієпископ Климент, це відбувається тому, що в окупованому Криму УПЦ КП рішуче відмовляється перереєстровувати релігійну організацію за російським законодавством, тобто в РПЦ. Священика обурює те, що українська влада не здійснює належних заходів щодо захисту власних громадян в окупованому Криму.