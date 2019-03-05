МЗС: архієпископ Климент залишається під загрозою переслідувань у Криму



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Архієпископ Православної церкви України Климент Фото: Главком

МЗС вимагає від кремлівського режиму припинити переслідування релігійних діячів та представників конфесій

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента та вимагає від Росії припинити переслідувати релігійних діячів на окупованому нею півострові.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

«МЗС України висловлює протест Російській Федерації та її окупаційній владі на території Автономної Республіки Крим з приводу безпідставного затримання архієпископа Православної церкви України Климента», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують, що Климент залишається під загрозою переслідувань в окупованому Криму.

«Вимагаємо від кремлівського режиму припинити переслідування на тимчасово окупованих територіях України релігійних діячів та представників конфесій», - наголошують в МЗС.

Міністерство закликає світову спільноту, міжнародних партнерів, правозахисні організації засудити чергове порушення прав людини в окупованому Криму.

Напередодні у США заявили, що переслідування архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента в окупованому Криму є неприпустимим.

Як повідомляв «Главком», архієпископ Климент був затриманий удень 3 березня на автовокзалі міста Сімферополя.

Окупаційна поліція під час затримання заявила, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено Климентом з церкви.

Архієпископ Климент (Кущ), за версією поліції, вкрав зі своєї церкви релігійні речі та потім матюкався на ринку центрального вокзалу Сімферополя.

Адвокат Микола Полозов під час трансляції «Кримської солідарності», що велася з-під стін Центрального райвідділу окупаційної поліції Сімферополя, заявив, що у підсумку Клименту загрожує до 15 діб адміністративного арешту чи штраф.

Проте потім уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що у діях ієрарха порушень не виявлено і він буде звільнений о 20 годині за Києвом.

Адвокат Микола Полозов поінформував, що архієпископа Климента відпустили без складання протоколу.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року окупанти в особі «Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим» надіслали Управлінню Кримської єпархії УПЦ КП лист про погодження дострокового розірвання угоди оренди від 11 листопада 2002 року нерухомого майна, «що знаходиться у державній власності Республіки Крим».

Як пояснив «Главкому» архієпископ Климент, це відбувається тому, що в окупованому Криму УПЦ КП рішуче відмовляється перереєстровувати релігійну організацію за російським законодавством, тобто в РПЦ. Священика обурює те, що українська влада не здійснює належних заходів щодо захисту власних громадян в окупованому Криму.