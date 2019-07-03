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    Ар’єв відповів президентці ПАРЄ на її нагадування про зобов’язання України

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    <p>&laquo;Президентці ПАРЄ варто пам&rsquo;ятати, що формалістський підхід до вирішення кризових ситуацій призводить лише до поглиблення криз&raquo;, - підкреслив Ар&rsquo;єв</p> - Ар’єв відповів президентці ПАРЄ на її нагадування про зобов’язання України

    «Президентці ПАРЄ варто пам’ятати, що формалістський підхід до вирішення кризових ситуацій призводить лише до поглиблення криз», - підкреслив Ар’єв

    Фото: Facebook Наталки Фіцич

    «Росії простили все - від порушення зобов’язань до агресії проти України», - зазначив нардеп Володимир Ар’єв

    Народний депутат України, представник команди «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв заявив, що ПАРЄ на виборах в російську Думу не наполягала на зобов’язаннях країни приймати спостерігачів Асамблеї, і водночас робить це зараз по відношенню до України.

    Про це він 3 липня написав у Facebook, відреагувавши на заяву Паск’є.

    «Президентка ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є нагадує Україні про зобов’язання приймати виборчу місію. Нагадую президентці ПАРЄ, що Росія мала зобов’язання приймати аналогічну місію на позаторішніх виборах в Думу - і нічого, ніхто особливо на зобов’язаннях приймати місію ПАРЄ не наполягав. Мало того, всупереч п.15 власної резолюції 2134(2016) Росії простили все - від порушення зобов’язань до агресії проти України», - зазначив нардеп.

    «І президентці ПАРЄ варто пам’ятати, що формалістський підхід до вирішення кризових ситуацій призводить лише до поглиблення криз. ПАРЄ не захотіла обмежувати права російських депутатів на участь в спостережних місіях? Україна не може уявити, як ті, хто голосували за анексію Криму, будуть спостерігати за демократичністю виборів у нас», - підкреслив Ар’єв.

    Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

    Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є висловила жаль з приводу рішення Верховної Ради відкликати запрошення на спостереження за достроковими парламентськими виборами 21 липня, повідомивши, що Україна має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами.

    3 липня передвиборча делегація Парламентської асамблеї Ради Європи достроково припинила свою роботу в Україні.

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