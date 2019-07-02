Парубій відкликав запрошення ПАРЄ на вибори в Раду



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«Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - не припустимий», - зазначив Парубій

Спікер Верховної Ради написав листа до Президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліани Морі Паск’є

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

Про це він 2 липня повідомив у Facebook.

«Підписав лист до Президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліани Морі Паск’є про відкликання мого запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергових парламентських виборах», - заявив Парубій.

Він підкреслив, що серед міжнародних спостерігачів «не можуть бути представники країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна».

«Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - не припустимий», - зазначив голова парламенту.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.