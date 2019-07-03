Делегація ПАРЄ після відкликання запрошення достроково залишає Україну



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Серед членів делегації були представники Польщі, Сан-Марино та Азербайджану

Передвиборча делегація Парламентської асамблеї Ради Європи достроково припинила свою роботу в Україні.

Про це йдеться у заяві Асамблеї від 3 липня.

Делегація ПАРЄ перебувала у Києві 2-3 липня для оцінювання передвиборчої ситуації перед позачерговими парламентськими виборами в Україні, які відбудуться 21 липня.

В Асамблеї нагадали, що у листі від 2 липня голова Верховної Ради поінформував президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є, що український парламент відкликав своє запрошення для спостереження за достроковими виборами.

«Як наслідок цього рішення передвиборча делегація вирішила припинити свою діяльність достроково», - сказано у заяві ПАРЄ.

Зазначено, що до ухвалення цього рішення делегація ПАРЄ провела зустрічі з лідерами і представниками ряду партій, що беруть участь у виборах, представниками громадянського суспільства і засобів масової інформації, представниками місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ/ОБСЄ) зі спостереження за виборами в Україні, а також дипломатами.

Інші зустрічі були скасовані.

До складу делегації увійшло чотири представники на чолі з виконувачем обов'язки делегації Мартом ван де Веном з Нідерландів. Також серед членів делегації були представники Польщі, Сан-Марино та Азербайджану.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є висловила жаль з приводу рішення Верховної Ради відкликати запрошення на спостереження за достроковими парламентськими виборами 21 липня, повідомивши, що Україна має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами.

Джерело: Європейська правда