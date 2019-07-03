В ПАРЄ заявили, що Україна зобов’язана пустити спостерігачів Асамблеї на вибори



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Президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є заявила, що Україна, як член Ради Європи, перебуває під процедурою моніторингу Асамблеї

Президент ПАРЄ повідомила, що готова обговорити, як покращити відносини між Асамблеєю, українським парламентом та його делегацією в ПАРЄ

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є висловила жаль з приводу рішення Верховної Ради відкликати запрошення на спостереження за достроковими парламентськими виборами 21 липня та зауважила, що Україна зобов’язана все-таки пустити міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на вибори.

Про це йдеться у заяві Паск'є, повідомляє «Європейська правда».

Відповідаючи на лист спікера Верховної Ради, Паск'є зазначила, що Асамблея має тривалу практику, що сягає 1994 року, співпраці з Україною щодо спостереження за виборами, що дозволило «істотно поліпшити» законодавчу базу країни та виборчої практики.

«Я повинна підкреслити, що Україна, як член Ради Європи, перебуває під процедурою моніторингу Асамблеї та має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами», - заявила вона.

Президент ПАРЄ додала, що готова обговорити, як покращити відносини між Асамблеєю, українським парламентом та його делегацією в ПАРЄ.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.