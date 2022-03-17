Асад не зможе дати Росії 40 тис. військових на війну проти України, – МВС

Асад обіцяє Путіну 40 тис. людей на війну проти України, але це брехня, заявили у МВС України

Радник міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського Вадим Денисенко викрив брехню президента Сирії Башара Асада

Асад заявив, що надасть Росії для війни на території України 40 тис. військовослужбовців, але в українському МВС заявили, що це брехня. Про це пише «Укрінформ».

«Якщо управління розвідки дає таку інформацію, ми можемо говорити перш за все про те, що Асад глибоко бреше Путіну», – запевнив радник міністра Вадим Денисенко.

За його словами, уся сирійська армія, включно із силовими структурами та парамілітарними організаціями, складає близько 100-130 тис. людей.

«Уявити собі, що Асад віддасть 40 тисяч людей зі своєї армії в Україну, це означає, що Асад повинен завтра здатися, бо знову піднімуть голову всі, хто був проти нього», – заявив Денисенко.

Також він нагадав, що Сирія ще повинна якось доставити цих людей у Росію. А, зокрема, кораблями це зробити майже неможливо, бо протоки між Середземним та Чорними морями закриті Туреччиною.

«Літаками? Ну навіть якщо ми візьмемо найбільший транспортний літак росії ІЛ-76, який до 200 людей може вміщати, це потрібно 200 рейсів зробити. Тому з цієї точки зору, я думаю, путіну очевидно трошки прибріхують», – упевнений радник Монастирського.

Вадим Денисенко зазначив, що якусь кількість сирійців все-таки доправлять до Білорусі, але навряд чи вони складатимуть на російсько-українській війні якусь серйозну бойову силу.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що Росія вербує на війну бойовиків із Сирії та Лівії.